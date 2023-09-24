為解決蛋荒，農業部斥資5億多元專案進口雞蛋，卻讓蛋荒演變成食安風暴。台北市蛋行老闆娘20日表示，現在民眾都不太敢到大賣場買雞蛋，店裡最近出現很多生面孔，一開口就問不是進口蛋吧？（陳君瑋攝）

近日農業部因大規模進口雞蛋，造成國內一波「蛋蛋危機」，引發國人對雞蛋的食安憂心。已故「俠醫」林杰樑醫師的太太譚敦慈，至今仍致力於食安教育，對於國人現在聞「進口蛋」、「液蛋」色變，她表示，只要把握雞蛋一定吃全熟，就能避免病菌感染；至於多用於烘焙與團膳的液蛋，若是經認真把關的廠商製作，其實是非常安全的。

對於今年陸續爆發越南麵包、高雄冰品等集體食安意外，再到現在的「蛋蛋危機」，由於都有引發沙門氏菌感染的風險，民眾聞之色變。同時也是林口長庚紀念醫院臨床毒物中心護理師的譚敦慈表示，今年發生的幾件食安意外，可能與沙門氏菌有關，例如冰品可能是吃使用生蛋的月見冰導致感染。

譚敦慈表示，現在市面除了超市盒裝洗選蛋外，市場也常可見非洗選的零售雞蛋，建議以購買洗選蛋為佳，因非洗選蛋殼有時會沾染雞屎、羽毛、稻穀等，若沒有充分清潔，料理時，若手碰觸或是接觸到蛋液導致交叉感染，或雞蛋未煮熟，就很可能感染沙門氏菌。

譚敦慈表示，消費者若購買非洗選蛋，建議買回時用水沖洗表面，並迅速以擰乾的毛巾或廚房紙巾，將水分擦拭，避免生水進入雞蛋反造成雞蛋壞掉，最後再放入冰箱冷藏。

譚敦慈分享，即使是洗選蛋，她在料理前，仍會稍微清洗後丟入盛水的碗公，一方面再度水洗，另一方面，若蛋浮上來，「就表示是臭蛋」，等於「二次洗選」。

此外，對於常用於團膳或是烘焙加工用的液蛋，譚敦慈強調，液蛋只要來源並非次級或是逾期的雞蛋，液蛋生產過程同樣要經過洗選、消毒，才會進入打蛋使蛋白、蛋黃分離，且最後還有殺菌系統與冷藏儲存，事實上非常安全，民眾不必過度擔心。

台灣由於一年四季常溫都屬於有利病菌滋長的溫暖氣候，包括雞蛋、生菜、海鮮等，若沒有冷藏或冷凍，就容易腐敗，因此對於外食族，她建議，一定要吃全熟的雞蛋，挑選生菜沙拉、海鮮等食材時，應挑選有存放在冷藏環境中，才能避免食安意外發生。