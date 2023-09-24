巴西過期進口蛋流向不明，導致食安風波持續延燒，營養師提醒，若蛋殼沒有經過消毒，就會有感染沙門氏菌風險，嚴重會造成食物中毒，感染潛伏期約最快約4小時內就會發病，若吃進食物後發生嘔吐、腹瀉等症狀，應立刻就醫。

疾管署表示，沙門氏菌（Salmonella，又稱作沙門氏桿菌），是人畜共通傳染病，也是引起食物中毒常見的病原菌，最容易存留在未經適當烹調的蛋、奶、肉製品和蔬果中，感染主因為攝取受汙染的食物和水，或接觸受感染的動物及其糞便，每年7～10月，因為氣候炎熱，食物保存不易，是最容易發生的季節。

疾管署表示，若誤食被沙門氏菌感染的食物，通常在4至72小時內就會發病，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹部絞痛、腹瀉（有時帶血）、發燒。一般會出現急性腸胃炎的症狀表現，在感染6至48小時可能也會有噁心、嘔吐，並伴隨發燒等症狀，通常在發燒72小時會好轉。

FiTLO營養師何埻安表示，沙門氏菌多出現在受污染的禽肉、雞蛋、乳品、魚肉等當中，另外，製造過程中沒有加熱的美乃滋、冰淇淋等也都很容易引發沙門氏菌感染。

何埻安表示，沙門氏菌存活範圍介於4度至48度間，只要於60度加熱20分鐘或是煮沸5分鐘，即可有效地殺死沙門氏菌，因此建議，外食族除了觀察餐廳衛生之外，也務必選擇食用全熟蛋，尤其常見早餐店煎台旁就放置許多雞蛋，應避免到保存不良的地方用餐外，也可以觀察店家是否是使用洗選蛋，若表面蛋殼帶有羽毛、稻穀等洗不乾淨，建議就別去了。