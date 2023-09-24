癌症是可以透過篩檢預防的，且早期發現早期治療，為提供市民可近與便利的「四癌篩檢」服務，臺北市政府衛生局結合1082家醫療院所及22個社區醫療群，打造「癌症防治便利網」。

即日起至今年10月31日前，民眾只要登錄「開心篩543」刮刮卡活動網站，不僅可方便查到鄰近可篩檢的醫療診所，市民只要篩檢完成，就即刻參加抽獎，篩愈多刮愈多，且月月抽Switch遊戲機、雙人美食餐券及千元超商禮券。

衛福部國健署指出，每年有超過1萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌。篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。目前政府補助「四癌篩檢」，分別是：乳房X光攝影檢查、子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查及口腔黏膜檢查。

根據研究，定期篩檢可降低70％子宮頸癌、41％乳癌、35％大腸癌及26％口腔癌死亡風險，可見篩檢的重要。登錄「開心篩543」刮刮卡活動網站（https://2023.canceraway.org.tw/），市民完成篩檢，可即刻參加抽獎，完成1項篩檢，即可刮1次抽獎，完成2項篩檢則刮2次，篩愈多刮愈多。

另為鼓勵從未篩檢或癌症高風險者踴躍參與篩檢，如為大腸癌、乳癌首次篩檢、子宮頸癌6年以上未篩（含首次篩檢），及曾口腔癌篩檢疑似陽性再次參與篩檢市民，加碼第二重抽獎：iPhone、iPad、Dyson吸塵器等多項好禮。

台灣癌症基金會長期宣導「全民練5功 防癌就輕鬆」的健康生活概念，只要做到「蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸檳、定期篩檢」，就可以降低60％～70％的罹癌風險，想要打造自身防癌力，除了落實健康生活習慣，最重要的還是定期癌症篩檢，所以一定要善用「四癌篩檢」，有篩、有測才有好的生命及健康品質。