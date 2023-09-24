1998年出生的新生代營養師黃威杰，是一名健美選手，因體格健壯，過去一般人對他的印象往往是「四肢發達，頭腦簡單」，但在他成為營養師後，身邊的人對他刮目相看，連飲食習慣不好的阿嬤，也開始翻轉了飲食觀念。面對台灣民眾健康認知度不足，他期許自己能發揮影響力，解決周遭人的飲食問題。

黃威杰在求學期間成績不錯，對未來卻感到茫然，因長輩認為男性應該會賺錢，且工程師收入高，他便投入了資訊工程系。高中就讀男校的他，喜歡與同儕較勁，因好勝心接觸到重量訓練，從自行買啞鈴在家訓練開始，越來越熱愛訓練的他，也逐漸走入了健身房。

原本只專注於重訓的黃威杰，在看了各類健身文章後，慢慢發現飲食、營養的重要，他開始意識到健康不是只有訓練而已，若成為工程師，即便收入高，也不清楚自己未來要做什麼，因而轉至北醫就讀營養系，如今除了健美選手的身分，也成為一名營養師，並在FiTLO營養師線上服務平台工作。

由於黃威杰體格強壯，過去一般人總會認為他「四肢發達，頭腦簡單」，但成為營養師後，大家對於他所說的話也更感覺到說服力，自己的阿嬤原本不愛吃肉，經常吃菜，現在翻轉了「吃肉不好」的錯誤觀念，開始跟著孫子吃起雞胸肉。

另曾經有個熱愛健身的大學生，每周瘋狂訓練5天，但3個月後發現，增加的都是脂肪，胖了10公斤。黃威杰提醒健身者，選擇比努力更重要，切記不要亂吃甜點、白飯。在訓練前的4小時，可吃一份雞胸肉，但越接近訓練的時間，蛋白質的比例就要減少。到了訓練前半小時，若要進食，建議吃一顆茶葉蛋就好；訓練後，因身體處在分解狀態，此時則要攝取好吸收的蛋白質，乳清蛋白是個好選擇，同時避免高油脂、高纖維的食物。