全球約有6成的肺癌病例發生在亞洲，代表全亞洲總計有超過130萬名肺癌患者。我國癌症登記報告亦顯示，2020年台灣初次診斷肺癌的患者共1萬6370人，肺癌發生率在台灣十大癌症中排行第三，死亡率更是排行第一。

這項共識集結了香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國、越南等地共19位專家，強烈建議應從傳統胸部X光檢查轉向更先進的低劑量LDCT篩檢，以落實早期診斷。

但在大部分的亞洲國家，LDCT篩檢仍未在常規肺癌篩檢計畫中施行，多數因為主觀認定需付出的成本、補助、缺乏設備與專業人員、無明確準則等問題，另還須面對不願接受檢測的高風險族群。

為了克服這些困難，專家們建議，應制定一套LDCT篩檢準則及追蹤配套辦法，並納入綜合肺部保健方案，例如推動國家級的篩檢計畫，以加強肺部篩檢及後續照護的普及。

參與本次專家共識的台大醫學院內科教授楊泮池表示，呼籲亞洲各國應盡速啟動肺癌高風險族群的LDCT篩檢計畫，不僅有助於肺癌早期發現，也有更高的機會提升治癒率。

國民健康署自2022年7月1日起將肺癌篩檢納入第五癌篩檢，補助高風險族群每2年1次免費的LDCT篩檢。台北榮民總醫院胸腔部部主任陳育民指出，除了符合補助條件的家族病史者與吸菸者之外，長期暴露於空汙環境也與肺癌具有高度關聯性，未來也應將空汙這項危險因子納入LDCT的公費篩檢條件。