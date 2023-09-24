俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天批評，西方列強透過對烏克蘭的軍事支持，實際上已直接參與針對莫斯科的戰爭。

法新社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在聯合國總部召開的記者會中表示，「不管你們怎麼說，他們（西方國家）就是在跟我們作戰，他們直接與我們作戰。我們稱之為『混合戰』（hybrid war），但這不會改變事實。」

美國總統拜登曾多次表示，他正尋求避免直接對抗同為核武國家的俄羅斯，且不會派遣美軍參加俄烏戰爭。

不過，拉夫羅夫指出，自去年莫斯科發動攻擊以來，西方已向基輔提供數十億美元的軍事裝備，還有美國和英國的情報支援，以及西方軍事顧問。

他說，「實際上西方正利用烏克蘭人的雙手和身體來對抗我們。我認為在座的每個人至少都有些關注…烏克蘭局勢，大家都非常清楚，美國、英國和其他國家正在透過提供更多武器參與戰鬥。」

他也指出，烏克蘭境內有西方傭兵。儘管美國和其他數個西方國家政府都表態不鼓勵公民前往烏克蘭，但這些武裝分子已自行前往當地。

針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）去年提出的10點和平計畫，拉夫羅夫表示，「這是不現實的，每個人都明白這一點，但同時他們又說這是和平計畫的唯一基礎。」

「我們得出的結論是，沒有人願意認真表達對現況的理解。」（譯者：施施）1120924