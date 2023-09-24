【愛傳媒楊秉儒專欄】Linbay好油最後還是選擇關閉粉專這種方式停更？

踢爆農業部進口雞蛋醜聞的農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘，近期持續遭網軍圍剿，22日晚間甚至傳出遭人點名老婆、住家等明確資訊，要他家人「最好小心」，甚至還被恐嚇準備參加「家祭」。對此，Lin bay好油粉專宣布停止更新，臉書粉專也已呈現「目前無法查看此內容」狀態。

根據Lin bay好油最後一則貼文所附上的證據圖片顯示，著名綠營側翼粉專「蕪菁雜誌」留言給林裕紘表示，「當然如果您事後有談成什麼大訂單的話，請不吝告知我。家祭毋忘告乃翁。」

同時有一名何姓男子發訊息向林裕紘表示，「林裕紘，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆叫XXX，你家住在桃園市XXX，還有一個XXX。你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧X。」

如果換作是你收到這樣的恐嚇，你怕不怕？我們都無權要求別人勇敢，儘管我自己一直勇敢面對這群肆無忌憚的綠色哥布林們。遙祝Linbay好油 一切平安！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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