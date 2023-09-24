2000多年前的小朋友穿的鞋子會是什麼樣？考古學家最近在奧地利大城薩爾斯堡（Salzburg）以南的地下礦坑發現一隻古老的童鞋，以皮革製成，作工細緻。令人驚嘆的是，2000多年過去了，鞋身仍有模有樣、幾乎完好無缺，甚至留有一部分鞋帶。

綜合美國《新聞週刊》、有線電視新聞網（CNN）、科學新聞網站Live Science報導，位於德國西部波洪市（Bochum）的德國礦業博物館考古團隊說明，這隻鞋的出土地點在奧地利西部的城市哈萊因（Hallein）的敦伯格村（Dürrnberg）一處鐵器時代古人開採岩鹽的地下礦坑，尺碼大約相當今日歐規童鞋尺碼30號（美規12號至12.5號，18.1至18.4公分左右），據款式推估年代可溯及西元前2世紀，屬於鐵器時代。

考古人員在奧地利古代岩鹽礦坑出土的皮製童鞋，推測年代可溯及西元前2世紀，保存狀態極為良好。（圖／取自德國礦業博物館Deutsches Bergbau-Museum Bochum官網）

考古人員在一道岩層之中發現這隻童鞋，館方強調「保存狀態極佳」，研判是受到環境中的鹽分保護所致。鞋身留有殘存鞋帶，很可能是亞麻材質，這也說明了鞋子的穿著方式。在童鞋出土位置附近，考古人員還發現一只木鏟的殘片與些許毛皮，這些毛皮可能屬於一件兜帽。

德國礦業博物館研究部主任施托尼爾（Thomas Stoellner）說，團隊自2001年起在敦伯格村的古代礦區從事考古活動以來已有不少發現，但這隻鞋子出土時的保存狀況「非常好」，實屬難得，因為有機物質一般會隨著歲月而漸漸分解。

他表示，諸如這隻童鞋的考古發現，為鐵器時代礦工的工作與生活提供極為罕見的深入理解與寶貴資訊。考古界也曾發現鐵器時代人類的鞋子，但童鞋具有格外重要的意義，這代表當時的兒童在地下環境生活或工作。

在中歐與西歐，鐵器時代始於西元前1000年，結束於西元前1世紀古羅馬人征服中西歐，這個時代的人類已懂得以鐵製作工具與武器，取代了更早之前的青銅製具。