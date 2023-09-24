At least 34 people have been killed in an explosion at an illegal fuel depot in Cotonou, Republic of Benin 🇧🇯.#Repubblica #Benin



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西非國家貝南共和國鄰近奈及利亞邊境的一個非法燃料庫今天疑似發生爆炸意外，至少造成34人死亡，現場留下數十具燒焦的遺體。

法新社報導，根據當地居民，這起事故發生在貝南東南部小鎮塞梅波吉（Seme Podji）的一個走私燃料庫，平日常會有汽車、摩托車和三輪計程車前來儲存燃料。

奈及利亞是主要石油生產國，燃料走私在該國境內及邊境地區都很常見。非法煉油廠、燃料庫和管線有時會引發火災。

貝南內政部長塞杜（Alassane Seidou）告訴媒體記者，塞梅波吉發生嚴重火災，「不幸的是，有34人喪生，其中包括2名嬰兒。他們的遺體都被燒焦，起火原因則是走私燃料。」

他還說，另有20人正在醫院接受治療，其中一些人傷勢嚴重。

數十年來，奈及利亞政府補貼的低成本汽油經常透過公路非法運輸到貝南等鄰國，並透過非正規賣家在黑市轉售。（譯者：施施）1120924