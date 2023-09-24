《美麗島電子報》曝光的9月國政民調中，針對2024總統大選，以民眾黨參選人柯文哲、民進黨參選人賴清德的年輕人支持度進行比較，在20至29歲，賴領先柯8.7個百分點；30至39歲，柯領先賴7.5個百分點。媒體人單厚之表示，柯文哲原本年輕人支持度贏非常多，最近這一波下滑，應該是受到新竹市長高虹安的影響，他沒切乾淨，反而越辯年輕選票越崩。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中，提到在三腳督的情況下，於20至29歲的支持度，賴清德以40.5％領先柯文哲的31.8％，差距8.7個百分點；30至39歲，柯以36.5％領先賴的29.0％，差距7.5個百分點。吳子嘉指出，原本柯文哲在20至40歲的支持度都高於賴清德，但目前在20至29歲的部分已經沒有領先，而賴清德在整體年輕人的支持度逐漸突破趕上。

單厚之則分析表示，柯文哲原本的年輕人支持度贏非常多，最近這一波下滑，應該是受高虹安的影響，他沒切乾淨。單厚之說，民眾黨對高虹安做出黨紀處分其實算重，因為一起訴就會被停權，要到無罪定讞才可以申請回復。

民眾黨中評會主任委員李偉華對此表示，起訴還是要看到起訴書，不能只憑新聞，但因起訴書只有給當事人，他們要不到，後來才以台北地檢署的新聞稿當依據。

單厚之指出，按照民眾黨規定，一停權大概4、5年都不會有黨權，「高虹安就再見了。」而停權處分雖算重，但柯文哲在這件事斷得不乾淨，因為停權是針對高虹安當時的助理費案，至於最近她爆發的爭議，比如開凱燕上班、住新竹最好的地段，民眾黨到現在沒有一個說法，柯文哲還要民進黨適可而止，這對年輕人來講很難接受。

單厚之點出，柯文哲沒有一個明確的態度，民眾黨發言人、議員每次還要為高虹安辯護，也不知道怎麼講，反而越辯年輕選票越崩。