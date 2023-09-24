黃薇渟在中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》中飾演醫美科醫師，她為融入角色高調、喜愛炫耀的性格，開始隨身帶著香膏、乳液等保養品，她笑說：「真的讓我比較像女人了！我很感謝。」原來被朋友形容「男友力」滿滿的她私下相當隨性，就連乳液也沒在抹，直到上一齣戲演出當紅女星到現在的醫美醫生，她才慢慢的被角色改變。

攤開黃薇渟小包內的東西也就12樣，一眼就可以看完。（圖／趙文彬攝）

攤開黃薇渟小包內的東西也就12樣，一眼就可以看完，她坦言自己私下很「不女生」，也沒有什麼補妝、保養小物，她透露，一個認識8年的朋友都說她「舉手投足不女生」，而她自己也意識到問題，不僅和女性朋友外出時會當司機溫馨接送，還會幫忙拿東西，她笑說：「就感覺我的女性荷爾蒙要沒了，所以我趁著角色需要潛移默化！刻意去改變自己。」

因為角色改變自己，讓「很不女生」的黃薇渟也隨身帶著香膏（右）。（圖／趙文彬攝）

這些改變就從小東西開始，香膏隨身帶、隨時抹，護手霜也帶了兩種，時不時就塗一下，講起過往的自己，她忍不住笑出來：「我以前都不知道為什麼女生要擦護手霜、乳液，後來朋友告訴我『這樣摸起來，感覺不一樣』，本來我還想說『誰沒事會去摸別人？』結果發現真的有差！」

黃薇渟以往習慣帶最大的包，現在則慢慢改變小包就能出門。（圖／趙文彬攝）

除了保養習慣改變，黃薇渟也開始想改變妝容和髮型，包包裡備有髮蠟的她說自己從出道就常自己妝髮，「但我真的要反省一下，因為我的妝髮一直都是一樣，十年來就都長一個樣子。」她認妝髮的變換也是敬業的一環，因此開始狂刷小紅書等網站研究新妝感，她笑喊：「我終於變成不一樣的人了！」

黃薇渟從出道就經常自己妝髮，近期積極研究新的妝容。（圖／趙文彬攝）

從包包就能看出黃薇渟這幾年的變化，以往一定要帶最大的包，什麼都能裝得下，現在東西越來越簡化，只需要小包就能出門，她透露其實先前背大包包就背出狀況，「幾年前搬家為了省錢，我們沒有請搬家公司，剛好爸爸又不在台灣，所有東西幾乎都是我搬的，當時右肩就有點受傷，然後加上長期背大包，導致韌帶鬆掉。」

被朋友說「舉手投足不女生」，黃薇渟努力減少自己的男友力。（圖／趙文彬攝）

當時黃薇渟右肩痛到無法側睡，就醫後發現韌帶撕裂，當場就打了類固醇才得以紓緩，後來努力復健加上戒掉背大包的習慣，才慢慢好起來，「還好這幾次的角色服裝都適合搭配小小的名牌包。」她說完後，還是忍不住笑喊：「以前這種包包根本不能滿足我！」骨子裡那個女漢子果然還在。

在劇中飾演醫美科醫師的黃薇渟（右），和管麟因拍攝培養出好默契，而她也被角色影響變得愛美。（圖／衛視原創提供）。

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