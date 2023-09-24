進口蛋爭議持續延燒，長期追蹤此議題、並揭發官方單位相關疏失的臉書農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘近日宣布，因家人遭網友威脅，所以即日起停止更新，引發外界熱議。對此，台大前校長管中閔也氣得怒問，「是誰縱容這些雜碎」。

林裕紘22日發文揭露遭到恐嚇，表示有一名網友留言聲稱，已掌握其相關資訊，要他「小心老婆與孩子的安全」，林表示，因需要時間思考下一步與整理情緒，所以停止更新臉書粉專，也不會再上節目露面。桃園警方追查發現，該恐嚇林裕紘的網友以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，並冒用國人相片申設帳號，將協請刑事警察局調閱相關涉案帳號資料，積極追查偵辦。

管中閔昨（23）日在臉書發文怒問，從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，「是誰縱容這些雜碎」，許多網友也在管中閔的貼文留言表示，「台灣的民主從來沒這麼黑暗過」、「哪是縱容，明明就是指使」、「不知道我們的政府在做什麼」。