「東方不敗」張清芳1988年的一首《這些日子以來》紅遍大街小巷，當初跟她合唱的正是現年59歲的低嗓天后范怡文，她在發行過幾張專輯後轉戰服飾品牌20年，成為商場女強人，范怡文投入所有打工、唱歌賺的錢都還不夠，於是請家人投資當股東，沒想到最終被親姊姊背叛，一夕間從資產額2億元的CEO淪為背負龐大債務，落得一場空。

擁有厚實嗓音唱出滿滿人生閱歷，玉女歌手范怡文出道37年，曾經唱紅多首金曲，她在24歲時投入服飾業自創品牌，打入大陸市場，事業風生水起忙碌20年，最後卻被親姊姊掏空公司。

她日前在節目《新聞挖挖哇》上談到人生的低潮及轉捩點，她透露當時請了親兄弟姊妹投資當股東，當時基於對家人的信任，加上很感激親人願意幫忙，沒有請律師見證登記股東名冊。後來品牌一路成長，資本額最高達將近2億元，沒想到接下來竟爆發掏空案。

范怡文將公司收掉後，還花了1年的時間處理後續問題，像是員工資遣費，以及本來的貨款，並與親姊姊打了8年官司，雖然最後贏了，但品牌價值已不在，清償完所有債務後，身上近乎一毛不剩，吃的住的都要靠朋友幫忙，近來范怡文重回歌壇，除了賺演出費，也會把有的珠寶拿來變賣，貼補家用。

范怡文在節目上坦言，從小姊妹感情這麼好，最後竟被至親背叛，雙方對簿公堂，即便最後勝訴，但慘遭家人背叛，令她相當痛心，往後她不願再開口提起這位「最熟悉的陌生人」，也願此生不再跟這一個人相見。