公鹿最近又陷入麻煩，「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）可能離去，主控哈勒戴（Jrue Holiday）明年夏天想投入自由市場，阿提托康波不願留在一支沒有爭冠能力的球隊。ESPN球評沙普（Shannon Sharpe）在節目嘲笑阿提托康波，如果他真的有志爭冠，就不該讓自己兩個平庸的兄弟去佔掉球隊名額！

33歲的哈勒戴前年與公鹿續約，新球季的年薪超過3600萬美元，對於小市場球隊的公鹿，是否能夠養這麼多大魚將是很頭痛的問題。

阿提托康波的大哥薩納西斯（Thanasis）、弟弟Alex都在公鹿隊，大哥上季場均1.4分、1.2籃板。沙普說：「你讓自己的的兄弟佔走兩個名額，你心知肚明，你的兄弟根本沒有任何NBA球隊會要，唯一的理由只是你在公鹿而已。你成天喊著需要更多幫手，然後你的兄弟就佔掉兩個名額。」

話雖如此，弟弟Alex雖然也在公鹿，但他還在G聯盟沒有佔據球員名額，只有大哥薩納西斯可能有「浪費名額」的嫌疑。薩納西斯大部分時間都坐板凳，上場次數減少到37場，時間被壓縮到場均5.6分鐘。簡言之，阿提托康波很厲害，不過簽下他的球隊就得幫忙照顧他的兄弟，他一個人至少佔據兩個球員名額。