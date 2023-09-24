不少人會上健身房運動，一名女子表示，當初和先生一起報名健身房，先生怕她和男教練看對眼，要求她換女教練，結果變成先生偷吃她的女教練，她投訴不成，還被退費禁止進入被禁止，氣得想公布健身房、健身教練名字，貼文引發網友熱烈討論。

原PO昨（23）日於《爆料公社-匿名公社》指出，先生日前從新聞報導得知，健身教練都會偷吃女學員，除陪她一起上健身房外，還要求她將男教練換為女教練，沒想到卻演變成先生和她的女教練外遇，她氣得請健身房懲處，但健身房表示，教練個人行為和工作沒關係，讓她氣得直跳腳。

原PO怒轟健身房放任女教練跟學員搞外遇，女教練依然保有工作，「反而是我被退費跟禁止進入，先生到目前為止也不覺得自己有錯，會不會太扯？想把這一切公開。」

貼文上線，網友紛紛留言，「拿到證據，直接提告，再把事情公開」、「健身教練有問題，妳老公也有問題」、「妳還把老公當寶啊？」、「是誰偷吃誰，很難說」、「支持換一家健身房」、「如果有證據確鑿，可向法院提起告訴」。