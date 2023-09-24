屏東科技園區內的高爾夫球代工廠明揚（8420）22日傍晚爆炸，至今造成4名消防員殉職、百人傷亡。高雄市前市長韓國瑜看到現場畫面，坦言相當痛心和鼻酸，並針對一般民眾、企業廠商和政府提出3項避免災害的建議，他也向犧牲的勇消及家屬致上敬意，祈願亡者安息、傷者平安、早日康復。

韓國瑜今（24）日在臉書發文指出，20多年前，他在立法院專門去日本考察公共安全與消防法令設備人員訓練，驚訝地發現台灣跟日本巨大差距的最重要環節，就是台灣消防人員歸警察管，消防體系在警政署架構下無法獨立運作。於是，韓國瑜強烈籲求時任行政院長連戰，一定要將消防署分立出來，成為一個獨立的公共安全機關，有自己的人員組織預算編列，才能夠更有效率地執行相關公共安全任務。

韓國瑜接著表示，然而真正的公共安全絕對不僅僅是消防署和消防弟兄們的責任，預防勝於救治，如何避免災害才是真正的治根治本之道。韓國瑜指出，除了一般民眾需要加強居家消防意識與警報裝置外，所有企業廠商、尤其有高危險性的特殊工廠更應該有完善的消防規劃與稽查配套，而政府也要善盡督察管理之責，落實消防安全的防範與演習，才能減少無辜傷亡與悲劇。

對於韓國瑜給出的建言，短短7小時就有超過2萬人按讚，網友紛紛留言表示，「警消國軍所有第一線人員都應該得到更好的照顧」、「有正知，有遠見的政治良心人物」、「今天公祭、明天忘記、無奈啊」、「韓市長就是暖心的人、最會關心苦難的人、發生這種事情、阿彌陀佛」、「韓總好樣的，句句真切感覺到你的真誠與熱情。加油為台灣的安全，大家一起努力」。