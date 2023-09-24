南韓女星Yerin（鄭睿隣）曾為女團GFRIEND成員，在團體解散後推出許多音樂作品，而近日發行第二張迷你專輯《Ready, Set, LOVE》的她，日前登上YouTube「the_myeonsang」，但片中卻不斷遭主持人騷擾，種種噁心行徑讓網友看了都表示憤怒。

Yerin日前登上YouTube「the_myeonsang」時，片中可見Yerin先是有禮貌地向鏡頭打招呼，隨後主持人入鏡後竟做出想擁抱她的動作，Yerin見狀便將身體蹲低刻意避開，不過在接下來的訪談過程中，主持人拿著自己的照片貼在Yerin臉上假裝親她，讓Yerin相當尷尬。

然而，更令人不滿的是，當主持人與Yerin在鏡頭前一起做舞蹈challenge時，其中一個動作，是需將姆指跟食指舉起扭動，但主持人卻故意將手食指放到鼻孔裡挖，要沾在Yerin放在腿上的枕頭在換成中指，嚇得她趕緊躲開，該名主持人隨後甚至還不斷伸出手想摸Yerin的胸部。

影片曝光後，讓許多網友看了相當憤怒「跟是不是粉絲無關，任何正常人看到這個片段都會覺得超噁」、「啊！ 真是讓人討厭，不要假裝摸Yerin」、「好噁心的主持人⋯⋯自以為有趣，還想揩油，如果這個節目要的效果是噁心觀眾，我只能說非常成功 」、「很討厭這種自以為有趣的主持人」、「完全看到當時Yerin很無奈又害怕」。

影片嵌入自「the_myeonsang」YouTube

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