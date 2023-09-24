「星二代」徐新洋去年520向相戀多年的俄羅斯籍女友宋蕊安（Soa）求婚成功，小倆口今（23日）在美福飯店辦喜事，經常上徐乃麟節目的資深女星楊繡惠也現身，還與一名熟男共同亮相，對此楊繡惠公開對方身分。

楊繡惠以一身簡單衣著出席，身旁有位男士相隨，她笑著解釋：「我身邊這位是電視台董事長盧繹棋，不是男伴，單身好幾年了，大家不要再亂點鴛鴦譜。」被問到包多少給徐新洋，她直言徐乃麟不缺錢，笑說：「包太多還會被罵，就包了一個中庸的數字」。

徐新洋與俄羅斯籍女友於23日步入禮堂。(影片來源/中時新聞網娛樂)

而新人徐新洋與Soa其實早在今年1月在台灣登記結婚，不過到現在才補辦婚宴，兩人在現場350名賓客的祝福下，開始人生新階段，徐新洋與Soa愛情長跑8年，過去曾透露是在捷運站偶遇Soa，覺得這個女生很漂亮，主動去搭訕，並要了電話，雖然當下被Soa拒絕，但還是有交換通訊軟體。

徐新洋問起爸爸是否有傳授持家之道，表示表示「愛妻守則就是她說的都買單」，雖然徐新洋表示兩人沒簽婚前協議，目前財務仍自管，未來會交由老婆處理，這點令老爸徐乃麟直呼認同：「錢交給老婆準沒錯。」