數字王國執行董事孫大千（前左四）出席頒獎典禮，指電影無國界，衷心期望大賽能夠成為兩岸年輕創作者最好的平台。（朱紹聖攝）

擔任此次大賽評委會主席的上海大學特聘教授馬可穆勒，長年向國際影展推薦兩岸電影作品。（朱紹聖攝）

由上海大學上海電影學院、滬測信息科技（上海）有限公司主辦的第七屆we愛兩岸青年短片大賽，23日下午在上海舉行頒獎典禮。本屆大賽有49位台灣青年赴滬交流，也是活動史上最多的一次。數字王國執行董事孫大千表示，電影無國界，希望台灣青年創作者可以跟大陸的年輕朋友在全世界發光發亮。

we愛兩岸青年短片大賽於3月27日自上海大學啟動以來，受到兩岸電影人關注，為促進兩岸文化交流與合作搭建橋梁。大賽共收到兩岸投稿作品近2000部，經過初審複審，最終有60部作品入圍，角逐最後獎項。獎項包含5名優秀獎、金銀銅獎共6名，及作為大賽最高榮譽的we愛獎1名。

兩岸青年電影人共同參與6天的we愛交流營，碰撞出許多創意火花，23日舉行頒獎典禮。上海市台辦副主任楊禮華、上海大學校務委員會副主任歐陽華、上海大學特聘教授馬可穆勒等人出席。孫大千等人則從台灣遠道而來。

孫大千致詞指出，活動一路走來經過了7個年頭，已有上萬件作品參加，4、500位優秀青年創作者入圍。他表示，當時推動活動的原因在於看到兩岸年輕人充滿創意跟活力，「加在一起可以發揮一加一大於二的力量」，讓台灣的青年創作者可以在大陸市場跟舞台發光發亮，也可以跟大陸的年輕朋友在全世界大放異彩。

身為世界前三大電影視覺特效公司的執行董事，孫大千強調，我們都是電影人，而電影是沒有國界的，電影跟文化的傳遞是不受任何意識形態限制的，衷心期望大賽能夠成為兩岸年輕創作者最好的平台。

歐陽華致詞指出，疫情開放後，本屆大賽有49位台灣青年來滬交流，也是營史上最多的一次。近年來，兩岸電影教育和電影產業保持著積極健康向上的良好發展態勢，我們將一如既往重視和加強滬台電影交流合作，致力於推動華語電影的共同繁榮。

歐陽華表示，回顧營員的作品，其中不乏對身分認同和個體境遇的思考，更有對用心塑造出來的角色的致敬、對最新設備技術的運用和調整，足以顯示兩岸青年創作創新的能力。「有愛才能帶來希望，有愛才能創造未來」。

擔任此次大賽評委會主席的馬可穆勒，長年向國際影展推薦兩岸電影作品。他在總結環節時以國際名導李安的作品《臥虎藏龍》為例，指其為非常好的海峽兩岸融合的標誌，而日前經其推薦，在威尼斯影展以電影《愛是一把槍》榮獲「未來之獅」獎的台灣演員、導演李鴻其，目前第二部電影正在上海拍攝，也歡迎台灣朋友來上海拍戲。