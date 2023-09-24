新竹縣新豐鄉台鐵新豐火車站，24日早上6時許，發生民眾落軌意外，新竹消防局派遣山崎91及11共2車、5人前往查看，回報於北上272車次第8節車廂下發現死者，確認為男性患者身首分離、明顯死亡，個資不詳，後續交由鐵路警察警處理。

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