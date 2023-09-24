中秋連假天氣不妙，氣象專家吳德榮表示，周二至周四（26至28日）水氣增多，北海岸、東半部偶有雨，西半部近山區有午後雷雨，範圍擴大。周五（29日）開始的中秋3天連假，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風，北部海面有雨區，天氣不穩定有雨。

最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬，中秋連假〔29日20時(左圖)及1日20時(右圖)〕天氣圖顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，台灣被夾在中間；北部海面有雨區，伴隨熱帶擾動向台灣輸送的水氣。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明（24、25日）東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨的機率，其他各地晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；無冷空氣，各地白天偏熱。今日北部氣溫23至36度、中部24至35度、南部23至35度、東部22至36度。

吳德榮表示，周二至周四（26至28日）各地多雲時晴、白天仍偏熱；水氣增多，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍略擴大。

颱風方面，吳德榮指出，最新歐洲模式模擬中秋連假周五至下周日（29至10月1日）天氣圖顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，北部海面有雨區，伴隨熱帶擾動向台灣輸送的水氣，使中秋連假期間台灣處在不穩定有雨的環境；但各國模式模擬差異不小，且皆持續調整中。故各地天氣如何，應繼續觀察。