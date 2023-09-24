屏東明揚國際高爾夫球代工廠22日傳出爆炸案，造成賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣及施寶翔4名屏二分隊的打火英雄殉職。其中身高190公分的消防員陳柏翰之前在基隆信二分隊服務7年多，為照顧單親母親才調回屏東，母親昨日前往認屍，哭到全身癱軟，一度因身體不適被送醫；其他親人則透露，事件發生到現在，他們全都不敢回家，就怕家中的奶奶問起柏翰。

190公分、有著「霸告」綽號的陳柏翰，因外型神似藝人而被朋友喚作「小蝦」，他為人和善，而且非常孝順，為了照顧單親母親，原本在基隆信二分隊服務的他特地請調回屏東服務。

陳母昨日到靈堂認屍時情緒崩潰，除了哭到全身癱軟需要坐輪椅外，還一度因身體不適送醫觀察；陳柏翰的表妹也淚喊「大家都覺得你是英雄，但我們只想要你當一個平平凡凡的好哥哥、或是好舅舅及好孫子」，不用那麼偉大，留下來傷心的都是家屬。

表妹透露，陳柏翰平時相當孝順，一有空就會回家探望祖父母，還會開視訊跟大家聊天。目前家人都不敢回家，因為不知道要怎麼跟8旬的奶奶告知柏翰死訊。

表妹表示，哥哥當初就去考了警專，然後投身消防，他是一個很好的家人，是一個很好的哥哥，同時不禁淚崩喊話「沒有想要那麼多人認識你，你就平凡的就好了」，但已喚不回殉職的陳柏翰。