大谷翔平動完手術之後，還有最後幾日穿著天使戰袍的機會，總教練內文（Phil Nevin）24日賽前與大谷的翻譯水原一平聯繫，表示大谷「情況良好，正在康復。」天使目前在客場對戰雙城，預計大谷26日在主場與球隊會合，他們最後6場對戰遊騎兵、運動家。

這次右手肘韌帶受傷，大谷翔平沒有再度接受俗稱Tommy John的韌帶重建手術，而是選擇韌帶修補手術。二度TJ手術可能嚴重損傷投手戰力，過去重返正常狀態的投手不到一半，也會衝擊大谷的身價，但是修補手術恐怕導致球速下滑。無論如何，大谷在天使的日子剩下最後幾天了，這次回主場算是有機會正式向球迷道別。大谷將暫時離開投手丘，最快在2025年回復「二刀流」，在此之前只能擔任指定打擊。

內文談到另一位球星安森尼阮棟（Anthony Rendon），他慢慢開始回復棒球訓練，確定本季不會再復出。國民隊2019年勇奪世界大賽冠軍，隨後三壘手阮棟、投手史崔斯柏格（Stephen Strasburg）成為自由球員，國民重金續約小史，阮棟被天使簽走。結果小史早早宣告報銷，阮棟始終未能找回當年的狀態。