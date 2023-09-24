屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，其中4位消防員因此罹難，已全數找到。先前仍3員工失聯，今晨6時許找到1具男性遺體，而7時許再度尋獲第2具男性遺體，同樣發現於２樓。目前死亡人數也攀升到9人，1人還處於失聯狀態。