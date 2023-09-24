周星馳電影的御用配音員「石班瑜」，靠著獨特的聲音表現，為星爺塑造出許多經典角色，去年才傳出他罹患「肺麴菌病」，讓粉絲相當擔心他的身體狀況。豈料，他本月18日在社群平台突發片，表示自己在北京的工作室遭強制拆除，預繳了40年的房租也退不回來，石班瑜求助無門，只好上網公開此事。

石班瑜滿頭白髮的坐在鏡頭前表示，背景是一片樓房，「這是我在北京的一個工作室，我在這邊已經工作了差不多10年了」，他透露17日晚上，一個他從未接觸過的企業單位帶著十幾二十個壯漢突然上門敲了他的房門，強行要求他搬離工作室。

石班瑜當初租下這裡當工作室是覺得周圍都是影視公司很方便，園區要求簽租約必須40年，現在竟遭遇強制搬離的要求，壯漢上門把他工作室的門都拆了，他於十年前一次性支付了40年的租金，現在對方卻只願意退還10年份的租金，如果要搬離，裝修搬家等成本還無人負擔。

失去家園的他無助地向觀眾表示：「請大家幫我想想我該怎麼辦」，影片立刻引起網友討論，有人跳出來解釋：「租約不得超過20年，超過20年的，超出部分無效，那你怎麼可能簽訂40年？一查，是簽了20年，然後剩下20年免租金。既然如此，當年簽了20年，付了20年的錢，你使用了10年，又退了10年，這不剛好20年？」