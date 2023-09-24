《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日公布2024總統大選最新民調，在野若能組出「柯侯配」（民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜），則支持度達43.2％，高過41.5%的民進黨「賴蕭配」（民進黨參選人賴清德、駐美代表蕭美琴）。不過對於藍白合，文化大學廣告學系系主任鈕則勳近日也提出不同意見，他認為真正的關鍵在於民眾黨的態度。

鈕則勳近日在臉書發文提到，在野民調的支持度加總都會穩定贏賴清德，而賴本身形象魅力與民進黨執政政績也有一定程度的限制，再加上侯友宜與柯文哲對郭台銘一直以來的騷擾戰都有相當的怨氣 ，上述諸多條件為藍白整合提供了機會

然而，對於藍白在立院已有相當程度的合作試水，是否會擴散到立委與總統的選舉？鈕則勳分析，其實民眾黨是有所保留的，主要有三點原因，一是希望累積談判籌碼，建構他們在藍白合的主場優勢，畢竟民調支持度侯友宜與柯文哲是在伯仲之間，只要態度保留，就可以突顯出是「你在乎我」、「你非常需要我」、「你急我不急」的印象。

至於第二點，鈕則勳指出，民眾黨亦想藉由態度保留，來操縱國民黨對藍白合的期待、吊胃口，要達成合作的目標，國民黨勢必得釋出更多的資源給民眾黨，柯陣營穩賺不賠。

鈕則勳最後強調，民眾黨也可能是藉由態度保留來磨國民黨的銳氣，好讓藍營放下老大的姿態，拿出平起平坐的態度，這樣民眾黨就可以達到「以小搏大」的效果。