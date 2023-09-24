北韓中央通信社（KCNA）今天報導指出，領導人金正恩在寫給中國國家主席習近平的信中，矢言將促進北韓與中國的合作關係。

路透社報導，金正恩這封信是回應習近平本月稍早在北韓建國紀念日的賀電。習近平當時在賀電中表達了加強雙邊戰略溝通和工作層級合作的意願。

金正恩在今天的信函說：「我相信…朝鮮民主主義人民共和國與中國友好及合作的關係，未來將穩定發展，符合新時代的要求以及兩國人民的期待。」朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120924