作家李昂近日在臉書公審3名年輕人坐博愛座不讓位，不僅上傳照片，還諷刺2名年輕女乘客難道是懷孕了，引發熱議，其中1名被拍照的女乘客表示，李昂未經同意偷拍、公審、諷刺她懷孕，此行為不僅不尊重人，也充滿惡意，本來要提出告訴，但看到李昂刪除照片和惡意留言後，決定安靜地過原本的生活，盼事情有好的結束。

原PO今（24）日於論壇《Dcard》指出，李昂刪除照片及謾罵的留言後，考慮日子還是得過，加上也沒有多餘時間處理，想安靜過原本的生活，決定不對李昂提告。但整起事件她最在意就是李昂未經同意偷拍她、上傳到臉書公審，在網路、新聞都可看到她的照片，令她感到不舒服。

李昂文中諷刺她懷孕不讓座，原PO認為不論自身舉止是否正當，李昂偷拍公審就是不尊重他人，且用諷刺方式去揣測她是否懷孕，本身就是一個惡意的行為，「我只能慶幸不是在國高中發生這種事，不然我可能無法冷靜面對。」

原PO說，即便目前沒有要告李昂，但該留的證據都有保留，網友的批評及流言她能理解且尊重，希望日後不會再有人遇到類似的事情，「若可以，希望我又醜又胖的照片不要再出現，盼事情有一個好的結束。」