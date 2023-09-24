台北市長蔣萬安24日至26日率團前往韓國首爾參加2023世界城市高峰會市長論壇，並與首爾市政府簽訂針對青年事務合作備忘錄。蔣萬安表示，出訪首爾有2個使命，包含城市外交和青年發展，並參訪大學路和新創中心等，了解韓國文化藝術產業和新創產業的發展。

蔣萬安指出，出訪首爾有2個使命，包含城市外交和青年發展，因此特別拜會舉辦世界城市高峰會的東道主首爾市長吳世勳，並將簽署合作備忘錄，且今年是和首爾締結姐妹市55週年，意義不同。

他提及，行程中也安排參訪首爾大學路，借鏡韓國文化藝術產業發展和經驗，並參觀新創中心，了解新創產業的發展和獎補助計畫。

他說，高峰會期間也藉機和各主要城市首長會面，且高峰會由新加坡大力支持，因此在7月出訪新加坡時就公布會參加高峰會，也很高興和新加坡訪團再次見面。

蔣萬安表示，出訪期間也安排和另一個姐妹市紐西蘭威靈頓市長進行餐會，同時也會和愛爾蘭首都、愛沙尼亞首都市長齊聚一堂。