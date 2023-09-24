屏東明揚國際高爾夫球代工廠22日傳出爆炸案，造成賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣及施寶翔4名屏二分隊的打火英雄殉職。一名剛從屏二分隊退伍的替代役弟兄，不捨哀悼4名殉職勇消，追憶過去點滴，悲慟「早該知道要跟你們一起拍張合照的」，令人相當鼻酸。
一名黃姓替代役男23日在臉書發文表示，4個月替代役時間，在屏二分隊受到大家的照顧，跟大家都非常有感情，如今竟發生憾事，「明明上禮拜才剛跟大家慶祝退伍」。
對於4名殉職的勇消，黃男回憶施寶翔，服役第一天就是由施寶翔載到分隊服役，「退伍前還請我吃麥當勞，你真的是個大好人」。
而鍾吉垣在黃男眼裡，則是「分隊講話最溫柔的人，也是非常熱心助人的好同事」。
黃男談到陳柏翰，「上禮拜還幫你保養摩托車，早該知道不跟你收工錢的分隊最高190霸告」。
至於賴俊儒，黃男透露他便當總是不加飯、不加豬肉，前陣子才為了與英國籍妻子結婚的婚假，在人事室處理麻煩的排假，「願意分享自己在國外跟老婆的故事」。
還有仍在醫院插管治療中林家慶，黃男喊話「你一定要活下去，康復後來去山道當猴子」。
黃男在貼文中附上一張消防隊出車後空蕩蕩的車庫照，哀傷地表示「早該知道辦桌要來一起吃飯的，早該知道要跟你們一起拍張合照的」，讓人看了相當鼻酸。
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