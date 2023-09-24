利比亞暴洪重創港市德納（Derna）至今近兩週，官方統計死亡人數仍持續攀升，今天為止已有逾3800人喪生。

法新社報導，利比亞東部政府所設救援委員會發言人以利亞（Mohamed Eljarh）表示，目前確認有3845人死亡。

他說，這個數字只包括衛生部有記錄的下葬人數，因此「很不幸地，數字預料每天都會再增加」。

以利亞表示，災難10日晚間連夜來襲，許多居民於隨後幾天自行掩埋的遺體，並未包括在上述數字內。

官員正與社區合作，以列出尚未記錄到的已下葬死者名單，同時也登記失蹤人員名冊。國際援助組織表示失蹤人數可能達1萬人，甚至更多。

據信許多死者被沖入大海後遺體又再度被沖上岸；還有人是被埋在覆蓋了整個德納市的殘磚碎瓦之下。

國際移民組織（IOM）本週稍早表示，德納市與鄰近地區有逾4萬3000人無家可歸。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120924