小兒科醫師巫漢盟表示，最近門診來看病的孩子多很多，且很多孩子發燒，燒得一個比一個高，上周連他家也淪陷，兩個孩子輪流發燒，讓他崩潰。他說，秋冬來臨，更是呼吸道疾病感染高峰，要特別小心腺病毒、副流感、流感、呼吸道融合病毒4種疾病。

巫漢盟在臉書發文，最近很多孩子發燒，上周他家兩個小孩也淪陷，哥哥、妹妹輪流燒，讓人崩潰；他解釋，為何孩子總是晚上才發燒，不是因為巧合，而是體溫在清晨4-6點最低，傍晚6-8點最高，一旦孩子身體有異狀體溫上升，在晚上就容易發燒超過38度。

巫漢盟表示，秋冬來臨是呼吸道疾病感染高峰，疾管署近一周統計前4大呼吸道常見疾病，首先是流感，流行於每年10月到隔年2月，通常是A型和B型，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水等，感染後會很快現嚴重的呼吸道症狀，應盡快就醫，預防方法為接種流感疫苗，今年公費流感疫苗將於10月2日開打。

巫漢盟表示，呼吸道融合病毒好發於2歲以下的嬰幼兒，常導致支氣管炎、肺炎，又以早產兒為高危險群，症狀包括流鼻涕、發燒、呼吸速率異常、咳嗽有雜音等。副流感的症狀類似於流感，但不如流感嚴重，潛伏期約2～7天，症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕，嚴重者會引起哮吼、喉嚨阻塞，也會沙啞和喘鳴。

巫漢盟說，腺病毒症狀則包括連續高燒3～5天、伴隨上呼吸道症狀、結膜炎、腸胃炎等。他指出，以上4種疾病多為飛沫與接觸傳染，病程皆為1～2周，症狀多為咳嗽、流鼻涕、鼻塞，提醒家長要做好衛生管理才能避免感染。