喜劇雙人組「Countries」成員江澤伸行（えざお）驚傳於本月21日醫院去世，享年40歲。「Countryz」經紀公司23日證實40歲的江澤伸行於21日在醫院病逝，感謝各界的關心與善意，之後的葬禮等相關儀式僅開放親友等親近人士參加。

經紀公司表示「我們公司的成員 Ezao of Country 於 2023 年 9 月 21 日星期四突然去世，享年 40 歲。因此，我們懇請您出席，並來弔唁。對於給您帶來的不便，我們深表歉意，但感謝您的理解。」

根據日媒綜合報導，江澤伸行身材壯碩，身高164公分有著105公斤的體重，在與41歲的搭檔福田純一的演出中，扮演被揶揄的角色。曾在2012年獲得日本漫才協會的漫才新人大賞殊榮。近年江澤伸行飽受重度椎間盤突出所苦，2018年至2019年一度停止所有演出養病。

江澤伸行原定於20日在東京舉行的現場演唱會「Countries Live Vol.16 Autumn Yonaga Country」參與表演，但於本月18日他在 X（Twitter）更新中宣布不會出席該活動。隔日，其公司因他健康狀況不佳而取消現埸直播表演。