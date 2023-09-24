新北市長、國民黨總統參選人侯友宜23日宣布請假到年底，遭議員批評不打算出席施政報告、總質詢，落跑選總統。台北市長蔣萬安24日表示，相信侯友宜有整體節奏和步調，一步一腳印爭取民眾支持。

新北市議會26日開議，侯友宜則於23日宣布請假到年底，惹來議員批評。蔣萬安說，相信侯有整體節奏和步調，一步一腳印爭取民眾支持。

而屏東科技園區明揚國際公司22日發生火警，目前已目前累計9死、107傷，侯友宜卻於大火隔日宣布請假。蔣萬安說，侯友宜23、24日已取消競選行程。

蔣萬安提及，北市產業結構雖相較其他城市較沒有大型化學加工工廠，但還是要引以為戒，特別自我檢視。因此昨日已邀集北市消防局、環保局、產發局和勞動局進行跨局處會議，再次檢視相關SOP、處理公共意外的機制，持續精進。

他指出，會議結果包含就北市列管工廠全面檢查，確保作業符合規定；請消防局盤點消防人力、設備，有需要增購先進設備，一定積極編列預算或向中央爭取；重新盤點跨局處演練，加強跨局處資訊共享、即時通報等。