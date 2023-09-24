屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，不過一開始消防局長許美雪在敘述爆炸狀況時說消防同仁射水後就爆炸，讓外界質疑小隊長指揮錯誤，不過24日許美雪表示第1時間因為太混亂，所以口誤，而外界要求她下台負責，許美雪說，目前就是把事情做好，不會考慮去留，也不會戀棧。

許美雪第一時間說同仁有射水才發生爆炸，許美雪解釋，第1天狀況相當混亂，出勤指揮官也送醫，因此沒辦法第1時間了解狀況，她承認自己口誤。

許美雪表示，第一時間詢問廠商為何會爆炸，而廠商說明後，她承認自己有被誤導，雖然廠商並沒有解說有無射水，但她的確被廠商所說的狀況誤導，因此才口誤。

至於外界要求許美雪下台負責，許美雪則說，後續如何處理先不去想，目前就是把事情做好，不會考慮去留也不會戀棧。

而廠商未第一時間告知有過氧化劑，許美雪說明，由於場內管理人員皆受傷送醫，因此工廠內的管理物質也是之後才向消防局報告。

許美雪說，當時同仁到現場，工廠人員就有繳交物質安全資料表，資料表內有些化學物質，依照同仁的救災經驗不會以出水處理，會以乾粉滅火器撲滅，但未等到同仁處理就發生爆炸了，物質表裡面沒有寫到過氧化劑，但有寫到架橋劑，過氧化劑是後面消防詢問廠商才告知。