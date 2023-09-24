杭州亞運23日開幕，也宣告第19屆亞運正式展開，24日上午中華隊就有爭獎牌的機會，上午8點半開始進行射擊女子個人10公尺空氣步槍資格賽及團體賽決賽，代表出賽的林穎欣、宋諭婷、陳淇，僅陳淇以629.1分排進前8，吊車尾晉級到24日上午11點45分開始的個人賽決賽，團體賽3位女將則以1876.8分排名第6，未能爭取到獎牌。

女子個人10公尺空氣步槍競賽方式為，每位選手在1小時15分鐘內發射60發（每發最高10.9環），共計654環，資格賽排名前8的運動員進入決賽，團體項目不進行決賽，按團體賽3名選手在個人資格賽成績來決定排名。

中華隊在女子個人10公尺空氣步槍代表選手為林穎欣、宋諭婷、陳淇，個人資格賽林穎欣曾排在前三名，原本名次落在較後的宋諭婷、陳淇隨著比賽進行也努力將名次往上提升，3位女將在團體賽也一度排進前三，可惜3人中最晚完賽的林穎欣最後10發有兩發射在10環之外，未能將分數再提高，個人賽僅陳淇在資格賽以629.1分排名第8搶進決賽，隊友林穎欣626.6分排第18、宋諭婷621.5排名第36，均無緣晉級決賽。