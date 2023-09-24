台灣民意基金會今（24）日公布「台灣人政黨支持傾向的最新發展」支持度民調，民進黨重挫6.5個百分點、國民黨跳升6個百分點，民眾黨則沒有顯著變化，該基金會董事長游盈隆認為，進口雞蛋風暴確實對民進黨造成衝擊，且在各政黨相持不下、選民容忍度低的情況下，主要政黨已經沒有犯錯空間。

台灣民意基金會在本月18日至20日發起民調，提問「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、親民黨等等，在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」得到的結果為30.3%選擇民進黨、23.1%支持國民黨、17.1%力挺民眾黨，另有2成3中性選民。

對於上述民調結果，台灣民意基金會分析，民進黨支持度重挫6.5個百分點，摔的比上個月躍升的4.8個百分點還重，進口雞蛋風暴的衝擊無疑是近期最重要因素。

而國民黨支持度上升6個百分點有谷底反彈的味道，台灣民意基金會研判應和最近兩件事有關，一是近期藍營總統參選人侯友宜訪美基本上平順，發揮某種造勢效果，另一個則是鴻海創辦人郭台銘914宣布資深藝人賴佩霞為選戰副手、917正式登記公民連署申請，不料反激起國民黨支持者危機意識而回籠。

至於民眾黨方面，游盈隆認為，新竹市長高虹安近期官司纏身及個人言行惹議，再加上白營本身表現乏善可陳，能維持一成七支持度已是萬幸。

台灣民意基金會最後總結，2024總統與立委大選剩不到4個月，目前政黨支持度已經重新洗牌，沒有單一超強政黨的存在，政黨競爭將出現綠藍白相對平起平坐模式。除此之外，從民調可以看出政黨支持度揮發性異常高、選民容忍度超低，主要政黨已沒有犯錯的餘地，以這個角度來看，2024總統與立委選舉有了新的想像空間。

上述民調調查對象為全國20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077 人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約為正負2.99個百分點。最後參照內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。