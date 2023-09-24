英國凱特王妃可說是最多才多藝的王室成員之一，她不僅擅長攝影，還會各式各樣運動，像是網球、板球、划船、攀岩，就連一般人不敢嘗試的冷水游泳也是她的最愛。她日前出席一場公開活動時，更透露自己從小就會「劈腿」，現在則是生疏了點，需要多練習才能回復水準，超強的運動能力再次讓人驚嘆。

《鏡報》報導，英國王室的威廉王子與凱特王妃都是運動好手，今年2月，兩人前往威爾斯當地一間運動中心參訪，遇上一群小朋友正在上體操課。當下凱特詢問這群小將，會不會「劈腿」這項柔軟度超高的技能，立刻就有一名小女孩自告奮勇，露了幾手。

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 28 February: The Prince and Princess of Wales at Aberavon Leisure and Fitness Centre, Port Talbot

📷 Jacob King - WPA Pool pic.twitter.com/4I4cvS6iCs — Eostre (@NorthernEostre) February 28, 2023

凱特一邊讚賞女孩的表現，同時表示自己小時候也會劈腿，現在則需要「不斷練習」，對一個41歲的成人來說實屬不易。

另外她還提到8歲的女兒夏綠蒂，說她也很愛做劈腿練習。事實上，夏綠蒂幾乎和母親如出一轍，遺傳了強大的運動基因。英國慈善機構SportsAid執行長勞勒（Tim Lawler）透露，他曾經和夏綠蒂聊天，發現她很愛看游泳比賽，不過被問到最喜歡的運動時，這位熱血公主毫不猶豫回答：「我喜歡體操。」

#fashion Princess Charlotte of Wales tried her hand at archery while taking part in the Big Help Out during a visit to the 3rd Upton Scouts Hut in Slough west of London on 8 May 2023 where the Family joined volunteers helping to renovate and improve the building.#Slough pic.twitter.com/laa88tFvzz — joydreamslink (@joydreamslink) May 8, 2023

英國媒體經常在公開場合見識威廉夫婦對運動的熱情，兩人還曾因為一時興起，當眾比賽踩飛輪，最後竟由凱特勝出，夫妻倆互鬥的畫面也逗得在場教練和記者哈哈大笑。