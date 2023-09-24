長期追蹤進口蛋議題的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘日前宣布，由於妻小遭網友威脅，即起停更，不少評論砲轟，這是「綠色恐怖」。對此，國民黨台北市立委參選人羅智強痛批，蔡政府做了關閉《中天新聞台》、用《社會秩序維護法》到處查水表2大惡事，簡直是「東廠政府」，他還提到，服務處曾接獲被《社維法》法辦的老婦人陳情，當時對方還嚇到發抖。

羅智強昨（23）日在政論節目《新聞大白話》表示，現在大家都應該要當林裕紘的後盾，因為他不只願意為全民捍衛食安，還非常專業、在進口蛋議題上「每打必中」。羅智強也認為，綠營會對林裕紘發動圍攻，是因為他不只揭發農業部的許多疏失，還把中央畜產會前董事長林聰賢揪了出來，林聰賢所屬的新潮流系自然不會放過他。

羅智強接著說，民進黨時常喜歡把「100%言論自由」掛在嘴邊，但它們不只關閉《中天新聞台》，還用《社維法》到處查水表，他的服務處就曾接獲遭該法法辦的2位70多歲老婦人陳情，其中1人還嚇到發抖。

羅智強砲轟，在台灣，現在人民已幾乎失去言論自由，民進黨利用《社維法》來箝制言論、恐嚇人民，蔡政府簡直就是「東廠政府」。