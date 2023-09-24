韓國女子天團TWICE的世界巡迴演唱會「READY TO BE」從歐洲唱到曼谷，台灣女孩周子瑜忙碌之餘不忘曬照寵粉，一口氣曬9張露肩穿搭照，鎖骨線條和白嫩美肌全都露，穿搭小露性感，而照片還藏有亮點，有幾張照片是她被陽光直射，影子直接出現前凸後翹的「動漫身材」曲線，不科學美照讓網友看傻。

照片中，放下一頭長髮的子瑜，身穿咖啡色貼身上衣、黑色牛仔長裙，腳踩布鞋入鏡，穿搭雖然休閒，仍底擋不住她女神光芒，上衣簍空和平肩設計，展現出子瑜鎖骨線條和白嫩美肌，還有眼尖網友發現，有幾張照片是她被陽光直射，影子直接出現前凸後翹的「動漫身材」曲線，意外成為穿搭亮點。

子瑜連影子都完美，穿搭照吸引網留言：「子瑜美得像幅畫，連影子也超完美」、「這套衣服好適合子瑜 超好看的！」、「她的笑容太美了，我要哭了」、「好時尚好優雅」。子瑜除了穿搭和身材吸睛之外，她在照片中揹著GUCCI銀色包包入鏡，示範肩揹、手拿等擺拍姿勢，粉絲紛紛替她喊話：「時尚資源快來！」、「正等待妳當品牌大使」、「應該成為品牌代言人吧」。

子瑜擁甜美顏值和精湛舞藝，作風親民的她，自從開個人IG後，就不時分享美照、生活大小事，TWICE各成員自從去年5月開通IG後，吸引超多粉絲追蹤，其中，子瑜至今已累積1214萬粉絲，是繼TWICE日本團員MOMO後，第2個IG粉絲破千萬的成員，可見子瑜人氣超夯。