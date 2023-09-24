台灣民意基金會提供

進口蛋風暴重創執政黨，台灣民意基金會今天公布民調，三成民眾支持民進黨，二成三支持國民黨，一成七支持民眾黨。與上個月相較，民進黨支持度重挫6.5個百分點，國民黨回升6個百分點，重新奪回第二大黨地位。基金會董事長游盈隆分析，綠藍白將出現相對平起平坐模式，2024選舉有了新的想像空間。

台灣民意基金會今天發表「台灣人政黨支持傾向的最新發展」即時民調，有30.3％民眾支持民進黨，23.1％國民黨，17.1％民眾黨，2.6％時代力量，1.9％台灣基進，1.7％其他政黨合計，22.6％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

游盈隆表示，與上個月相比，可以發現，台灣人九月政黨支持傾向出現重大變化，民進黨重挫6.5個百分點，但仍以三成支持度坐穩第一大黨寶座；國民黨奪回第二大黨地位；民眾黨略減0.7個百分點，以一成七落居第三大黨；時代力量和台灣基進兩個綠色小黨支持度都低於3個百分點，在政黨競爭過程中，浮浮沈沈，隨風飄盪；中性選民略減0.8個百分點。

他說，民進黨支持度重挫6.5個百分點，摔的比上個月躍升的4.8個百分點還重，近期進口雞蛋風暴的衝擊無疑是最重要因素。國民黨支持度上升6個百分點，有谷底反彈的味道，這應和近期總統參選人侯友宜訪美，發揮某種造勢效果，以及郭台銘正式登記公民連署申請，反激起國民黨支持者危機意識而回籠有關。

此外，民眾黨支持度略減0.7個百分點，游盈 隆認為，主因為從政黨員新竹市長高虹安官司纏身及個人言行惹議，再加上黨本身近期表現乏善可呈，能維持一成七支持度，已是萬幸。

整體而言，他說，近期台灣政黨支持度揮發性很高，主要政黨如果犯錯出包，選民立即會有強烈反應，沒有例外。

他以民進黨為例，在過去十個月內經歷過三次政黨支持度重挫，2022年12月民進黨地方選舉遭遇歷史性挫敗，支持度重挫8.8個百分點；2023年6月民進黨因重要成員牽涉im.B重大詐欺案、黨內性騷擾案及一連串黨內提名風波，支持度重挫6.5個百分點；今年9月，主要因進口雞蛋風暴，重挫6.5個百分點。

國民黨方面，過去十個月也經歷過三次政黨支持度重挫。2023年3月，因南投立委補選意外落敗，政黨支持度重挫9.2個百分點；2023年6 月，因黨內總統提名爭議浮上台面，政黨支持度重挫5.8個百分點；2023年8月，因黨內總統提名風波不斷，政黨支持度下跌5.9個百分點。

至於民眾黨方面，他說，相對兩大政黨，其支持度長期維持在20個百分點以內。事實上，自2019年8月創黨以來，只有三次政黨支持度超過20％，但都無法持久，具體反映了新興政黨的現實。最近三個月則陷入「躺平」的狀態，政黨支持度維持在17個百分點左右。

游盈隆表示，以民眾黨的政黨支持度，希望在總統大選中殺出重圍，異軍突起，除了黨總統候選人需具備非凡的群眾魅力，旺盛的企圖心，還需要一顆強有力心臟才行。

2024總統與立委大選剩不到四個月，他強調，當政黨支持度重新洗牌，沒有單一超強政黨的存在，政黨競爭將出現綠藍白相對平起平坐模式；更重要的是，政黨支持度揮發性異常高，選民容忍度超低，主要政黨已沒有犯錯的餘地。從這角度看，2024總統與立委選舉有了新的想像空間。

此次民調由基金會委託山水民意研究公司於9月18日至20日執行，抽樣方法採市話與手機並用，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1077人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。