被封為新一代尖叫女王的艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)以《玩命直播》、《美國恐怖故事》系列、《尖叫女王》、《驚聲尖叫4》、《情人節快樂》等電影及電視劇而成為家喻戶曉的女星，豈料最近她卻爆出在片場霸凌跨性別演員安吉莉卡·羅斯(Angelica Ross)引起議論。

跨性別演員安吉莉卡·羅斯日前在Instagram直播表示，兩人曾在2019年合作拍劇，艾瑪羅勃茲不僅在片場時常向導演投訴她態度差，更嘲笑安吉莉卡·羅斯的跨性別身分根本不算女性，最後令安吉莉卡氣得與艾瑪羅勃茲絕交。

Angelica Ross says that Emma Roberts misgendered her and created an unwelcome working environment on the set of ‘AMERICAN HORROR STORY: 1984’.



She adds that she didn’t report it because one person who did speak up got repercussions for doing so. pic.twitter.com/xQDVqoVa8q — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 20, 2023

安吉莉卡·羅斯在直播中透露，艾瑪羅勃茲愛耍大牌，常在片場擺出一副女王的姿態，更不時耍手段。雖然直播播出後，艾瑪羅勃茲迅速透過私訊向安吉莉卡·羅斯道歉，她也接受了，但消息曝光後，有不少網友都表示對於艾瑪羅勃茲霸凌一事不感驚訝，事關她曾於2013年因毆打當時的男友「快銀」彼得伊凡斯（Evan Peters）而被捕。

彼得伊凡斯和艾瑪羅勃茲2012年因合作《成人世界》墜入情網，2013年卻驚傳女方「家暴男友」，不僅揍爆他鼻樑，更把對方打得滿身是血還充滿咬痕，艾瑪因此遭到警方逮捕，最後因彼得不提告才獲釋。