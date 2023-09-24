2015年發生的八仙塵爆案，造成15死400多人受傷，當時第一個從加護病房轉普通病房的「豪哥」江天豪，因當時一起參加派對的好友不幸離世，強忍著悲傷發誓要過精彩的人生，在整形外科醫師王樹偉的治療下恢復良好，如今在墾丁創業，昨舉辦婚禮，也邀請王樹偉當他的伴郎，讓王樹偉超級感動，表示「你失去了一個兄弟，多了我這個大哥」，並承諾和江天豪當一輩子的兄弟。

王樹偉昨（23）日於個人臉書粉專指出，2015年八仙塵爆，江天豪在加護病房經歷各種治療，是第一個轉到普通病房的傷患，江天豪從他口中得知一起參加八仙樂園彩色派對的好友陳天順嚴重燒燙傷，已離開人世消息，痛哭失聲。

豪哥（圖中）在八仙塵爆後，到墾丁創業，昨舉辦婚禮，也邀請醫師王樹偉（圖右）當他的伴郎。（圖／王樹偉醫師提供）

江天豪向他表示，要振作精神過精彩人生，待將來再見到陳天順，才有故事可以分享，王樹偉也積極為他治療，讓他及時出院送陳天順最後一程，如今八仙塵爆已8年，江天豪在墾丁創業，也在昨日舉辦婚宴，王樹偉受邀擔任伴郎。

醫師王樹偉分享結婚迎娶的趣事。（圖／醫師王樹偉授權提供）

婚禮其中一個環節是新郎、伴郎闖關，新娘設計的關卡為包尿布、泡牛奶，王樹偉躺在地上吸著奶瓶，讓江天豪替他包尿布，他笑說，「當年江天豪躺在病床上包尿布，迎娶時換他幫我泡牛奶、包尿布。」

王樹偉也有感而發說，「人生真的很難說，你失去了一個兄弟，多了我這個大哥」，他說會遵守承諾，和江天豪一直是兄弟，「第12次伴郎就獻給你了，恭喜江先生、江太太。」