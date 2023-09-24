屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，造成4名消防人員殉職，3名員工罹難，107人受傷，先前3名員工失聯，今（24日）晨接連尋獲2具男性遺體，目前死亡人數也攀升到9人，1人還處於失聯狀態。
屏東縣消防局表示，今（24日）清晨6時16分，在廠房2樓發現1具男性遺體，而7時35分再度尋獲第2具男性遺體，同樣發現於2樓。
目前傷亡狀況累積至9死、107傷（10消防、1義消、96民眾），尚有1名員工失聯持續搜救中。
屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，造成4名消防人員殉職，3名員工罹難，107人受傷，先前3名員工失聯，今（24日）晨接連尋獲2具男性遺體，目前死亡人數也攀升到9人，1人還處於失聯狀態。
屏東縣消防局表示，今（24日）清晨6時16分，在廠房2樓發現1具男性遺體，而7時35分再度尋獲第2具男性遺體，同樣發現於2樓。
目前傷亡狀況累積至9死、107傷（10消防、1義消、96民眾），尚有1名員工失聯持續搜救中。
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