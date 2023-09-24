美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）8月份悄悄公布10部和不明飛行物（UFO）相關的影片，以及多達389頁的文件報告，其中一部影片引起外媒關注，影片中的不明飛行物體飛入海裡後又出水繼續前進，絲毫沒有減速，最終不明物體在海中消失。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《每日郵報》（Daily Mail）、「新聞頭條」（Newsmax）報導，美國海關與邊境保護局基於「資訊自由法」（US Freedom of Information Act）要求，8月9日「悄悄」公布10部和UFO有關的影片，以及長達389頁的報告。

Daily Mail



Government's secret UFO dump: Border security quietly releases tranche of 10 videos of mysterious 'craft' whizzing around US skies - as ex-intelligence officer says they are a THREAThttps://t.co/WqCkg2OrYz — Baptiste Friscourt (@Baptiste_Fri) September 22, 2023

這些影片及文件近期才受到UFO迷關注，影片呈現了不明飛行物體在空中的詭異飛行動線，包括一架戰機被不明球狀物體騷擾、追趕，還有一顆漂浮球體在一輛16輪貨卡旁盤旋。

不過最令外媒關注的是一部2013年4月發生在波多黎各阿瓜迪亞（Aguadilla）的影片，這部影片2015年就已流出，影片中不明飛行物體快速飛越陸地，飛入海中後又竄出繼續前進，NBC記者描述不明物體墜海又竄出前進時似乎未減速，不明物體最終消失在海裡。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）8月份悄悄公布10部和不明飛行物（UFO）相關的影片。

針對美國海關與邊境保護局公布UFO影片及文件，前美國國防部情報部門官員梅隆（Chris Mellon）說，海關與邊境保護局的舉動非常重要，「將會幫助大眾了解飛官在全球遇到了什麼」，他說五角大廈每個月平均收到50至100件UFO事件通報，而且來自於全球各地。

Grateful for the chance to comment on the important new UAP videos recently released by U.S. Customs and Border Protection: https://t.co/JbnbM5J6Uw — Christopher K. Mellon (@ChrisKMellon) September 22, 2023

不過專門揭發UFO陰謀論的作家維斯特（Mick West）說，海關與邊境保護局公布的影片「多數都不是新影片」，當中的新影片也「不是太令人感興趣」。

他認為著名的阿瓜迪亞UFO影片「與漂浮在空中的婚禮燈籠一致」。