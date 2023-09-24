中央氣象署最新「月長期天氣展望」結果顯示，預測至10月6日台灣各地氣溫接近或高於氣候平均值的機率佔90%，氣象粉專「林老師氣象站」表示，今年秋天感覺很夏天，原因與北方冷空氣比較不易南侵有關。

氣象署發布高溫資訊，今天中午前後，新北市、桃園市、苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣則為黃色燈號，也有出現36度高溫機率。

「林老師氣象站」表示，今年秋天感覺很夏天，原因與北方冷空氣比較不易南侵有關。(翻攝自林老師氣象站)

林老師氣象站在臉書發文，今年秋天，感覺很夏天！今天到周二（26日）沒下雨時，都是這種高溫炎熱的天氣。且根據中央氣象署最新「月長期天氣展望」結果顯示，統計至10月6日，預測台灣各地氣溫接近或高於氣候平均值的機率佔90%；若計算至10月中旬止，也在80%以上。因此今年秋天平均氣溫低於氣候正常值的發生機率最小。

為何今年秋天這麼熱？林老師氣象站表示，大多數的科學家認為，這跟高空噴流條位距偏高緯度地區，北方冷空氣比較不易南侵有關；而近日高溫原因，則與環境多為東北風到東風，氣流過山，下沉增溫，加上雲量偏少。建議高溫時避免非必要的戶外活動，注意防曬、多補充水份。室內保持通風及涼爽，關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。