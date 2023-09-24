天王周杰倫近期在大陸天津、大原等地開唱；而近期小紅書、微博等社群平台也瘋傳一段一位在街頭賣蛋餅的男子，因為髮型、五官輪廓都神似周杰倫，更有人直呼他比周杰倫「更像周杰倫」。

一名大陸網友在「小紅書」網友以「起猛了，看見杰倫做蛋餅」為題發文，片中可見他到某早餐店光顧時，意外發現煎蛋餅的男員工不論髮型、五官皆神似周杰倫，讓他忍不住幽默引用了歌曲〈等你下課〉中的歌詞笑說：「當我開始學會做蛋餅，才發現你不吃早餐」。

網友發現一家蛋餅店老闆神似周杰倫。（圖／翻攝自小紅書林風小助手）

影片曝光後，網友們也留言直呼「比周杰倫本人還像周杰倫」、「周杰倫站旁邊都成高仿（逼真的仿造品）了……」、「明星一樣」。

事實上，該名神似周杰倫的蛋餅老闆已經在河北街頭擺攤多年，靠小攤位養活一家人，而他幾年前就曾因酷似周杰倫，引發討論，還被因此被戲稱為「粥餅倫」，如今是因為日前一家新開業的店，請他幫忙做宣傳的活動，才再度引發討論。

而這位老闆其實早在幾年前就因似周杰倫而爆紅。（圖／翻攝自微博）

然而，該蛋餅店老闆曾說：「咱會什麼，做什麼，還是先別當網紅了」表示不想刻意模仿周杰倫賺錢，只想多賣幾個蛋餅，這樣的生活態度也被網友大讚「沒有因為像周杰倫而去模仿他，依然做最好的自己」。