屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日發生爆炸,造成4名消防人員殉職。第一個確認殉職的消防員為賴俊儒,賴俊儒與英國籍妻子結婚還未滿一年,原預計要去度蜜月,怎料到卻發生這樣的事情。賴妻昨(23日)晚間沉痛發聲,令人不捨。

屏二分隊消防員賴俊儒22日進火場搶救時不幸遇上爆炸,被救出已燒到無法辨識外觀,當場失去生命跡象,送醫搶救仍宣告不治。賴俊儒的雙親第一時間接獲消息後也相當崩潰,由於賴俊儒的遺體焦黑難辨,賴父第一時間無法確認是否為兒子,崩潰哭求院方驗DNA以確認,遺憾賴俊儒最終仍不幸殉職。

賴俊儒去年12月結婚,妻子是英國人,夫妻倆原預計下個月要去度蜜月,明年2月補辦婚禮,怎料到卻發生這樣的憾事。賴俊儒妻子稍早在個人IG發文,「Thanks to everyone for the love and support.(感謝大家的愛與支持)」堅強的一段話,令大家相當不捨。

屏東明揚國際公司22日晚間發生爆炸,火勢持續28小時。此重大意外造成9人死亡(4名消防員、3名員工、2人身分待確認),107人受傷,包含10名消防員、1名義消及96名民眾,至今仍有1人尚未尋獲。