中華電（2412）銷售統計，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max銷售佔比逾8成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。依中華電iPhone 15新機首賣日的最新銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1399元資費佔最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 15 Pro 原色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro Max 藍色鈦金屬256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 15 Pro系列新色「原色鈦金屬與藍色鈦金屬」如預期為忠實果粉首選；iPhone 15 系列「粉色」亦獲果粉青睞。此外，果粉對於高容量的機型需求亦逐漸提升。

台灣大（3045）本次祭出總價值近300萬元的「最i果粉5GO送」活動，有效推升ARPU成長，申辦月租1399元以上專案用戶高達近8成；iPhone 15整體銷售量告捷，較去年同期成長1成，其中以Pro系列最熱銷，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max銷量占比超過8成。網路門市方面，開賣才5分鐘，首批iPhone 15 Pro Max就銷售一空。熱銷顏色部分，iPhone 15 Pro系列「原色鈦金屬」，深受果粉歡迎，占Pro系列近4成；粉色也很熱門，在iPhone 15和iPhone 15 Plus占比4成。

根據遠傳（4904）統計，開賣初期銷量也較去年同期大幅成長三成。目前申辦iPhone 15系列機款的用戶中，以遠傳心5G 1399、1599元資費占五成為最大宗；4種機型以iPhone 15 Pro Max最受歡迎，容量則以256G最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛，佔比30%。