Learn a little bit more about the eldest Metoyer sister, Aja! #BasketballWives pic.twitter.com/SUM0qRViWc — Basketball Wives (@BasketballWives) May 27, 2017

名人堂球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）最近在播客節目談到自己10年前的人生低潮，雖然摘下生涯第3座NBA總冠軍（2013年），但他在球場外掀起桃色風波。韋德當時與女星蓋柏莉（Gabrielle Union）在冷靜期，結果爆出韋德與另一位女子Aja Metoyer有私生子，可想而知的是麻煩接踵而至。

蓋柏莉努力挽回與韋德的感情，兩人仍在2014年結婚，但是私生子陰影一直籠罩著他們。韋德在NFL名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）的節目吐露：「這並不完美，從來就不完美，我們去接受諮商，我們吵過架、經常談起這件事，這成為我一直必須花費心力處理的問題。」

瞞著蓋柏莉的日子很痛苦，韋德曾說：「我寢食難安，我這個祕密將會重創到我心愛的人，如果這還不讓你痛苦，那你就不是人了。」韋德很感激蓋柏莉得知實情後沒有放棄他，後來蓋柏莉透過代孕生了女兒。

韋德與前妻有兩個孩子（韋德取得監護權），還收養一個外甥。比較有名的是韋德與前妻生的兒子Zion跨性別成為女人（改名Zaya），韋德起初認為兒子是同性戀，但事情沒這麼簡單，他兒子是想徹底改變性別角色與人生。這件事也是蓋柏莉陪著韋德一起度過，現在他們已經以Zaya為傲。韋德坦承他虧欠最多的還是私生子Xavier，「他很辛苦，他沒做錯任何事，還得背負著那個汙點。」